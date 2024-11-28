Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

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Пресс-служба ФИФА в четверг, 28 ноября, опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Сборная России по-прежнему занимает 34-е место в таблице, разместившись между Египтом, который опустился на 3 строчки, и Польшей, потерявшей 4 позиции.
Лидером рейтинга является сборная Аргентины. Второй идет Франция, третьей — Испания. В первой десятке позиции улучшили Португалия (поднялась с 7-й на 6-ю строчку) и Нидерланды (переместились с 8-го на 7-е место). Также в топ-10 рейтинга вошла Германия. Бельгия утратила две позиции и стала 8-й.
Обновленный рейтинг ФИФА:
1. Аргентина — 1867.25
2. Франция — 1859.78
3. Испания — 1853.27
4. Англия — 1813.81
5. Бразилия — 1775.85
6. Португалия — 1756.12
7. Нидерланды — 1747.55
8. Бельгия — 1740.62
9. Италия — 1731.51
10. Германия — 1703.79.
...
34. Россия — 1512.32
В ноябре сборная России одержала две победы в товарищеских матчах. Команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0) в Краснодаре и Сирию (4:0) в Волгограде.
Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.