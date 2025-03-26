Сборная России сыграет с Ираном в товарищеском матче

В октябре сборная России по футболу проведет товарищескую встречу с командой Ирана, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

Матч запланирован на 6 октября и станет частью подготовки иранской сборной к чемпионату мира 2026 года.

С февраля 2022 года российские команды, включая национальные сборные, отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В последнюю мартовскую паузу команда Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).