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Сборная России

Сегодня, 19:25

Сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном

Анна Горшкова
Корреспондент
Сборная России.
Фото Алексанрр Федоров, «СЭ»
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Сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Таджикистана, сообщает РФС.

Встреча пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Национальные сборные России и Таджикистана между собой прежде не встречались.

Ранее появилась информация, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Источник: https://rfs.ru/news/216963
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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