Сборная России сыграет в ноябре с Сирией. Варианты на октябрь — Малайзия и Туркмения

Как стало известно «СЭ», 15 ноября сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Сирии. Игра, по всей видимости, пройдет в Москве.

Что касается октября, то в этот период вероятные соперники российской сборной в азиатском регионе — Малайзия и Туркмения. При этом команде Малайзии 14 октября нужно быть в Окленде, где состоится матч с Новой Зеландией, следовательно, с Россией она может встретиться 9 или 10 октября.

Напомним, что 5 сентября наша сборная сыграет в Ханое с Вьетнамом, а 7-го числа — там же с Таиландом.