14 ноября, 19:18

Сборная России тренировалась без Осипенко и Миранчука перед матчем с Чили

Сергей Ярошенко

Сборная России провела тренировку без защитника московского «Динамо» Максима Осипенко и полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука перед BetBoom матчем против команды Чили.

Всего в тренировке национальной команды принимают участие 25 игроков.

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

6

