Сборная России тренировалась без Осипенко и Миранчука перед матчем с Чили

Сборная России провела тренировку без защитника московского «Динамо» Максима Осипенко и полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука перед BetBoom матчем против команды Чили.
Всего в тренировке национальной команды принимают участие 25 игроков.
Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Слава богу, хоть с Карпиным...
Chausov Alexey
Появляются шансы на положительный результат ))))
