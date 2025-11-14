Сборная России тренировалась без Осипенко и Миранчука перед матчем с Чили

Сборная России провела тренировку без защитника московского «Динамо» Максима Осипенко и полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука перед BetBoom матчем против команды Чили. Всего в тренировке национальной команды принимают участие 25 игроков. Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

