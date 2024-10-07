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Сегодня, 16:00

Сборная России U-18 проведет два товарищеских матча в Сербии

Алина Савинова
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Юношеская сборная России U-18 сыграет два товарищеских матча со сверстниками из сборной Сербии, сообщает пресс-служба РФС.

Россияне в понедельник, 7 октября, вылетят в Белград. Они будут тренироваться в спортивном центре Федерации футбола Сербии.

Товарищеские матчи сборной против сербов состоятся 13 и 15 октября. Встречи пройдут в Стара-Пазове и Нови-Саде, начало — в 16.00 и 14.00 по московскому времени соответственно.

В ноябре прошлого года юношеская команда провела две игры в Сербии, уступив в одной встрече со счетом 2:3 и сыграв вничью во второй (2:2).

Источник: https://rfs.ru/news/221302
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу

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