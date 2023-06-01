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Сборная России

1 июня, 23:33

Сборная России U17 вышла в финал Кубка БРИКС. В серии пенальти победный гол забил вратарь

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная России U17 вышла в финал Кубка БРИКС.

1 июня юношеская сборная в бразильском штате Сан-Паулу обыграла «Сантос» со счетом — 2:2, пенальти — 10:9.

У российской команды голами в основное время отметились Иван Бобер (пенальти, 31-я минута) и Артем Корнеев (39-я). В компенсированное к первому тайму время бразильцы с пенальти один мяч отыграли, а на 66-й минуте сравняли счет.

Дополнительного времени по регламенту не было и победитель определился в серии пенальти, где сильнее были российские юноши (10:9). Вратарь Данил Ладоха вначале отбил 11-метровый удар при счете 9:9, а затем забил победный пенальти.

В другом полуфинале молодежная команда «Зенита» обыграла «Коринтианс» — 2:1.

Финальный матч состоится 2 июня.

Сборная России по футболу
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