Сборная России U19 разгромила ОАЭ в товарищеском матче

Юношеская сборная России до 19 лет, в состав которой входят игроки 2004 и 2005 годов рождения, обыграла команду ОАЭ в товарищеском матче — 7:1.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Максим Белковский. Арабская команда смогла отыграться в концовке первого тайма, реализовав пенальти. После перерыва вышедший на замену Кирилл Никишин оформил покер, еще по одному мячу в ворота соперника забили Герман Игнатов и Кирилл Богданец.

В первом матче, который состоялся 28 мая, юношеская сборная России U-19 также была сильнее команды ОАЭ (2:0).