Сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом

По информации «СЭ», сборная России проведет два товарищеских матча в сентябре. Команда Валерия Карпина сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда. Обе игры пройдут во Вьетнаме.

Последний товарищеский матч сборная России провела 7 июня против Белоруссии и выиграла со счетом 4:0.

В июле 2024 года сообщалось, что национальная команда может сыграть с Замбией в ОАЭ.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.