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Сегодня, 12:03

Сборная России вечером вылетит из Вьетнама

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба сборной России прокомментировала отмену товарищеского матча против Таиланда из-за тайфуна в Ханое.

«Правительство рекомендовало жителям не выходить из дома несколько дней. Поэтому, проявляя заботу об игроках, болельщиках и всех тех, кто имеет отношение к проведению матча, стороны договорились встречу отменить. Вечером команда проведет занятие в тренажерном зале отеля. Сборная России планирует вылететь домой сегодня ночью», — говорится в сообщении.

Матч сборной России против Таиланда отменен из-за тайфуна &laquo;Яги&raquo;. Супертайфун отменил матч России с Таиландом во Вьетнаме. Нашим лучше запереться в отеле

В субботу, 7 сентября сборная России должна была сыграть против тайцев, но игру отменили из-за тайфуна «Яги», который обрушился на столицу Вьетнама Ханой, в которой планировалось провести встречу.

Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу

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