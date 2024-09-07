Сборная России вечером вылетит из Вьетнама

Пресс-служба сборной России прокомментировала отмену товарищеского матча против Таиланда из-за тайфуна в Ханое.

«Правительство рекомендовало жителям не выходить из дома несколько дней. Поэтому, проявляя заботу об игроках, болельщиках и всех тех, кто имеет отношение к проведению матча, стороны договорились встречу отменить. Вечером команда проведет занятие в тренажерном зале отеля. Сборная России планирует вылететь домой сегодня ночью», — говорится в сообщении.

В субботу, 7 сентября сборная России должна была сыграть против тайцев, но игру отменили из-за тайфуна «Яги», который обрушился на столицу Вьетнама Ханой, в которой планировалось провести встречу.