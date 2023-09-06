Сборная России выложила видео в стиле заставки сериала «Молодой папа»

Пресс-служба сборной России опубликовала шуточное видео с тренировки в стиле заставки сериала «Молодой папа».

В оригинальной заставке герой британского актера Джуда Лоу идет мимо картин. В версии сборной России член тренерского штаба национальной команды Николай Писарев идет на фоне игроков сборной: Дмитрия Скопинцева, Руслана Литвинова, Александра Соболева, Георгия Джикии и Дмитрия Баринова.

Во время сентябрьского сбора сборная России проведет два матча против олимпийской команды Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября на стадионе в египетском городе Суэц.

12 сентября российская команда сыграет на выезде против Катара в товарищеском матче, который состоится в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».