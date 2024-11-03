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Сегодня, 10:52

Сборная Сирии проведет полноценный сбор в Волгограде перед матчем с Россией

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Сборная Сирии по футболу проведет полноценный сбор в Волгограде перед товарищеским матчем с Россией.

«Команда Сирии прибудет в Волгоград 11 ноября. У нее будет полноценный сбор в городе. Это основной состав команды, будут лучшие профессиональные игроки страны», — сообщили ТАСС в пресс-службе команды.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке. Матч пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября и начнется в 19.30 мск. Игра пойдет в рейтинг ФИФА.

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Сборная России в ноябре помимо встречи с Сирией встретится с командой Брунея. Игра состоится 15 ноября в Краснодаре.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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