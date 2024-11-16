Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:44

Сборная Сирии сыграет против России без семи основных игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-служба Федерации футбола Сирии сообщила о составе сборной на товарищеский матч против России.

«В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы», — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

Сборная России на своем поле примет Сирию во вторник, 19 ноября. Игра пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре разгромила в товарищеском матче Бруней — 11:0. Эта победа стала крупнейшей в истории сборной России.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Мошенники создали двухэтапную схему взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Стартовал сериал «Молодежка. Новая смена» с Владом Канопка в главной роли
Роман Ротенберг после поражения «Ак Барсу» оценил драку Деанджело с Дыняком
Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Юран — о победе России над Брунеем: «Обращать внимание на счет не стоит, главное — сборная провела международный матч»
Круговой высказался о разгромной победе сборной России над Брунеем
Круговой: «Играть за сборную России — честь, независимо от соперников»
Ташуев — о разгромной победе России над Брунеем: «Если бы я вышел на поле, то тоже забил бы»
«Вы думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого обыграли? Думаете, будут ходить королями?» Карпин о разгроме Брунея
Вратарь сборной Брунея Сиафик: «Очень расстроен, что мне забили 11 голов»
Сегодня
Вчера
Неделя