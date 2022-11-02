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Сборная Таджикистана начнет подготовку к товарищескому матчу против России 10 ноября, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.
Команда соберется в Душанбе 10 ноября. Состав сборной будет объявлен за день до этого, 9 ноября. Главный тренер команды Петр Сергт планирует вызвать на игру 28 футболистов.
Матч между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования