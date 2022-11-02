Сборная Таджикистана начнет подготовку к товарищескому матчу против России 10 ноября

Сборная Таджикистана начнет подготовку к товарищескому матчу против России 10 ноября, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

Команда соберется в Душанбе 10 ноября. Состав сборной будет объявлен за день до этого, 9 ноября. Главный тренер команды Петр Сергт планирует вызвать на игру 28 футболистов.

Матч между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе.