Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России

Сегодня, 18:50
Сборная Таджикистана объявила состав на товарищеский матч против России.
В заявку национальной команды попали 28 игроков:
Вратари: Рустам Ятимов, Мухриддин Хасанов (оба — «Истиклол»), Шохрух Киргизбоев («Худжанд»);
Защитники: Вахдат Ханонов («Персеполис», Иран), Зоир Джурабоев («Сурхон», Узбекистан), Манучехр Сафаров («Локомотив», Узбекистан), Мехрубон Каримов («Динамо-Авто», Молдова), Ахтам Назаров, Сиевуш Асроров, Алиджон Кароматуллозода, Далер Имомназаров (все — «Истиклол»);
Полузащитники: Алишер Джалилов (АГМК, Узбекистан), Парвизджон Умарбоев (ЦСКА-1948, Болгария), Амирбек Джурабоев («Юнайтед Сити», Филиппины), Эхсони Панджашнбе («Зоб Ахан», Иран), Алиджони Айни («Краснодар-2», Россия), Комрон Турсунов («ТРАУ», Индия), Муродали Акназаров («Антальяспор», Турция), Хусрав Тоиров («Атырау», Казахстан), Салам Ашурмамадов («Броук Бойз», Россия), Мухаммаджон Рахимов («Истиклол»), Хуршед Абдуллоев (ЦСКА, Душанбе), Азизбек Хаитов («Динамо», Душанбе);
Нападающие: Шахром Самиев («Ислочь», Беларусь), Рустам Соиров («Левадия», Эстония), Манучехр Джалилов, Шервони Мабатшоев (оба — «Истиклол»), Нуриддин Хамрокулов («Хатлон»).
Матч Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе.