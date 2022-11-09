Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:50

Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Сборная Таджикистана объявила состав на товарищеский матч против России.

В заявку национальной команды попали 28 игроков:

Вратари: Рустам Ятимов, Мухриддин Хасанов (оба — «Истиклол»), Шохрух Киргизбоев («Худжанд»);

Защитники: Вахдат Ханонов («Персеполис», Иран), Зоир Джурабоев («Сурхон», Узбекистан), Манучехр Сафаров («Локомотив», Узбекистан), Мехрубон Каримов («Динамо-Авто», Молдова), Ахтам Назаров, Сиевуш Асроров, Алиджон Кароматуллозода, Далер Имомназаров (все — «Истиклол»);

Полузащитники: Алишер Джалилов (АГМК, Узбекистан), Парвизджон Умарбоев (ЦСКА-1948, Болгария), Амирбек Джурабоев («Юнайтед Сити», Филиппины), Эхсони Панджашнбе («Зоб Ахан», Иран), Алиджони Айни («Краснодар-2», Россия), Комрон Турсунов («ТРАУ», Индия), Муродали Акназаров («Антальяспор», Турция), Хусрав Тоиров («Атырау», Казахстан), Салам Ашурмамадов («Броук Бойз», Россия), Мухаммаджон Рахимов («Истиклол»), Хуршед Абдуллоев (ЦСКА, Душанбе), Азизбек Хаитов («Динамо», Душанбе);

Нападающие: Шахром Самиев («Ислочь», Беларусь), Рустам Соиров («Левадия», Эстония), Манучехр Джалилов, Шервони Мабатшоев (оба — «Истиклол»), Нуриддин Хамрокулов («Хатлон»).

Матч Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе.

Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
2
3
Читайте также
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
СМИ назвали «холодным душем» для Зеленского слова генсека НАТО
Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
У вратаря сборной России шесть результативных ошибок за месяц. В чем причина жуткого спада Сафонова
Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из сборной России
Рязанцев считает, что сборная России может провести матч с национальными командами Африки
Филимонов — о предстоящих матчах сборной России: «В качестве утешения можно с кем-то сыграть»
УЕФА не против проведения товарищеского матча между Россией и Таджикистаном
Уилкшир: «Матчи с Узбекистаном и Таджикистаном дадут опыт молодым парням»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из сборной России