Сборная Замбии провела лишь одну тренировку перед матчем с Россией. Некоторые футболисты добирались два дня

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант рассказал «СЭ» о подготовке команды к товарищескому матчу против России (0:5).

— Думаю, что к следующей игре со сборной России мы подготовимся лучше. За неделю у нас прошла лишь одна тренировка, потому что был визовый и технический вопрос. Каждый день также задерживали рейсы. Футболистам невозможно провести одну полноценную тренировку за неделю перед игрой с таким серьезным соперником, как Россия. Добираться часов 20. И некоторые футболисты летели из Европы в Замбию, чтобы пойти в посольство за визой, а потом им нужно лететь еще 24 часа. Это не очень хорошая подготовка.

— Значит, около двух дней в дороге, только чтобы приехать сюда?

— Да-да. Это касается, например, Мигеля Чайвы, Эдварда Чилофы и нашего капитана Кингса Кангвы.