Сборная Занзибара готова сыграть против России в сентябре или октябре

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир оценил вероятность проведения товарищеской игры со сборной России.

Ранее сообщалось, что Занзибар мог сыграть товарищеский матч с Россией осенью 2024 года, но в итоге игра не состоялась.

«Возобновлены ли переговоры? С того времени и на сегодняшний день у нас не было никаких переговоров с Россией по товарищескому матчу, но шансы сыграть есть. Мы хотим сыграть с российской командой, можем даже организовать матч и в России — для нас нет никаких проблем. Занзибар готов сыграть в сентябре или октябре этого года», — цитирует Джабира Sport24.