Сборную России на турнире ЦАФА могут заменить Пакистан, Саудовская Аравия или Катар

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На летнем чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) сборную России могут заменить Пакистан, Саудовская Аравия или Катар.
«На замену сборной России рассматриваются несколько кандидатов. Пакистан может принять участие как страна — член союза государств Центральной Азии. Из команд не из региона рассматриваются национальные команды Саудовской Аравии или Катара. Последняя сборная, хозяйка последнего ЧМ, рассматривается с целью популяризации турниров CAFA. В организации хотят представить последнего участника летнего турнира через неделю на жеребьевке», — приводит слова источника Sport24.
Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.