Сборную России на турнире ЦАФА могут заменить Пакистан, Саудовская Аравия или Катар

На летнем чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) сборную России могут заменить Пакистан, Саудовская Аравия или Катар.

«На замену сборной России рассматриваются несколько кандидатов. Пакистан может принять участие как страна — член союза государств Центральной Азии. Из команд не из региона рассматриваются национальные команды Саудовской Аравии или Катара. Последняя сборная, хозяйка последнего ЧМ, рассматривается с целью популяризации турниров CAFA. В организации хотят представить последнего участника летнего турнира через неделю на жеребьевке», — приводит слова источника Sport24.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.