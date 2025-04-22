Сборную России пригласили на турнир с участием стран Центральной Азии

Сборная России может выступить на международном турнире, организованном Футбольной ассоциацией Центральной Азии (ЦАФА).

«Российская сборная получила приглашение на турнир ЦАФА, который пройдет в начале сентября, но участие команды Карпина маловероятно. Турнир предполагает плотную сетку из четырех матчей, а РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно», — цитирует Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

В этом году национальная команда провела два товарищеских матча. В марте сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0). Далее запланированы три игры: 6 июня дома с Нигерией, 10 июня — в гостях с Белоруссией, 6 октября — с Ираном.