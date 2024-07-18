Сборную России зовут на турнир во Вьетнам и в Малайзию. Что выберут РФС и Карпин?

Как стало известно «СЭ», в сентябре в городе Хошимин пройдет международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда. Третьим участником может стать Россия или Панама.

Уже определен календарь турнира Трех наций:

4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама)

7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама)

10 сентября. Вьетнам — Таиланд

Напомним, что также существует вероятность организации в сентябре товарищеских встреч с командами Сирии (на нейтральном поле в Баку) и Индией (в России).

По данным «СЭ», в октябре нашу национальную команду готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце также свободна Мексика.

С учетом календаря международных игр, утвержденного ФИФА, осенью можно провести максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.