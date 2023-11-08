Сборные России и Белоруссии могут сыграть товарищеский матч в 2024 году

Председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что национальная команда может провести матч со сборной России после марта 2024 года.

«Мы хотели бы сыграть. Безусловно, мы понимаем, что уровень российской сборной гораздо выше, нежели уровень сборной Белоруссии. Но есть маленькое «но» — мы хотели бы сыграть у себя в стране, на своих ведущих стадионах, потому что мы лишены проведения домашних матчей, наш болельщик соскучился по матчам уровня национальных сборных. Этот вопрос рассматривается, и насколько он реален, покажет время. В 2023 году у нас все окна были заняты отбором на чемпионат Европы, сейчас мы его заканчиваем двумя матчами. В 2024 году после мартовского окна, на который у нас уже определен соперник, будем рассматривать варианты, возможно, и со сборной России. Но тут важно понимать, что должно сойтись и наше желание, и желание и возможности РФС играть именно в эти даты», — приводит слова Василевича РИА «Новости».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация останется в своей конфедерации.