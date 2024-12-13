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Сегодня, 17:55

Сборные России и Белоруссии могут сыграть в 2025 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что сборные России и Белоруссии могут сыграть в первой половине 2025 года.

«Готовы вести переговоры о матче со сборной России в 2025 году. Предложение направим в РФС, а там посмотрим, как будут складываться обстоятельства», — приводит слова Василевича РИА «Новости».

8 декабря стало известно, что Эквадор не смог договориться о товарищеском матче со сборной России.

Сборная России в 2024 году одержала 4 победы в товарищеских матчах. В марте россияне разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0), а в ноябре — Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: РИА Новости
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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