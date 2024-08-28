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Сегодня, 13:08

Сборные России и Венгрии сыграют не раньше 2025 года

Давид Хачатрян
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что матч между сборными России и Венгрии может пройти не раньше 2025 года.

«Раньше 2025 года игра с Венгрией невозможна в силу объективных ограничений», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Матчи сборной России пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор национальная команда принимает участие исключительно в товарищеских матчах.

Источник: ТАСС
Сборная Венгрии по футболу
Сборная России по футболу
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