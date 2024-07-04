Сборные России и Замбии планируют провести товарищеский матч в сентябре или октябре

Сегодня, 16:54
Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов рассказала, что Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч сборных в сентябре или октябре.
Ярахмедов отметил, что Замбия также стремится к сотрудничеству с Россией в области энергетики, энергоресурсов и «ускорении отношений двух стран в области культуры».
«У нас на октябрь намечен сюда приезд наших артистов из Москвы, которые дадут здесь несколько концертов и познакомят Замбию с нашим творчеством», — цитирует посла ТАСС.
Сборная Замбии с сентября по ноябрь 2024 года должна провести шесть отборочных матчей в рамках группового турнира Кубка африканских наций.