Сборные России и Замбии планируют провести товарищеский матч в сентябре или октябре

Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов рассказала, что Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч сборных в сентябре или октябре.

Ярахмедов отметил, что Замбия также стремится к сотрудничеству с Россией в области энергетики, энергоресурсов и «ускорении отношений двух стран в области культуры».

«У нас на октябрь намечен сюда приезд наших артистов из Москвы, которые дадут здесь несколько концертов и познакомят Замбию с нашим творчеством», — цитирует посла ТАСС.

Сборная Замбии с сентября по ноябрь 2024 года должна провести шесть отборочных матчей в рамках группового турнира Кубка африканских наций.