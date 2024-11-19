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Сегодня, 11:45

Сборные России снова оставили без чемпионатов Европы. И без Олимпиады-2028?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футболисты молодежной сборной России
Фото РФС
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Будущее молодежной сборной России, за которую в цикле-2025/27 вправе выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2003 года, остается непонятным.

Отборочные матчи начнутся уже в марте 2025-го. На чемпионате Европы в июне-июле 2027 года сыграют 16 команд. По его итогам определятся участники Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Жеребьевка отборочного турнира пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 30 января 2025 года, то есть уже через два месяца. Велика вероятность, что Россию на нее не допустят. Тогда мы пропустим и очередной Евро среди молодежек, и соответственно еще одну Олимпиаду.

Неясна и судьба юношеских сборных U17 и U19. Сейчас наших команд нет в отборочных турнирах двух Евро-2025, которые мы точно пропустим. Речь о сборных, чьи футболисты родились после 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2005 года.

Пока нет перспектив и у двух других юношеских команд, которые могли бы принять участие в следующем цикле — как минимум в отборочных турнирах двух Евро-2026. Это касается сборных, чьи футболисты родились после 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2006 года.

Дело в том, что жеребьевки отборочных турниров запланированы на 5 декабря этого года. Новостей об участии в них России не поступало.

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