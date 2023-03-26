Щербаченко — о словах Карпина: «Если не держишься за место в сборной, скажи: «Я хочу уйти»

Российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал высказывание Валерия Карпина о том , что тот не держится за место на посту главного тренера сборной России.

«Я думал, в матче с Ираном будет вырисовываться оптимальный состав сборной России. Но когда я увидел состав и замены против Ирана, а потом услышал, что против Ирака будет другой состав, то немножко удивился. Я не согласен с такой постановкой вопроса. Понятно, что трудно было бы подготовить команду к конкретному сопернику за два дня, но, на мой взгляд, нужно было уже дать понять, кто из футболистов составляет костяк сборной.

Разочарование от игры с Ираном понятно, и я его поддерживаю. Все время говорить, что у нас то не так, то не так и то не так, наверное, неправильно. Да и фраза Карпина, что он не держится за свое место в сборной, звучит странно. Если не держишься за свое место, скажи: «Я хочу уйти». А если держишься, скажи: «Я кровь из носу хочу дальше работать в сборной». Правы те, кто говорят, что нужно найти освобожденного от клубов тренера, который хотел бы работать в сборной. Совмещение постов я считаю нецелесообразным в данной ситуации", — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Игра Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.