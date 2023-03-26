0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:38

Щербаченко — о словах Карпина: «Если не держишься за место в сборной, скажи: «Я хочу уйти»

Telegram Дзен

Российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал высказывание Валерия Карпина о том , что тот не держится за место на посту главного тренера сборной России.

«Я думал, в матче с Ираном будет вырисовываться оптимальный состав сборной России. Но когда я увидел состав и замены против Ирана, а потом услышал, что против Ирака будет другой состав, то немножко удивился. Я не согласен с такой постановкой вопроса. Понятно, что трудно было бы подготовить команду к конкретному сопернику за два дня, но, на мой взгляд, нужно было уже дать понять, кто из футболистов составляет костяк сборной.

Разочарование от игры с Ираном понятно, и я его поддерживаю. Все время говорить, что у нас то не так, то не так и то не так, наверное, неправильно. Да и фраза Карпина, что он не держится за свое место в сборной, звучит странно. Если не держишься за свое место, скажи: «Я хочу уйти». А если держишься, скажи: «Я кровь из носу хочу дальше работать в сборной». Правы те, кто говорят, что нужно найти освобожденного от клубов тренера, который хотел бы работать в сборной. Совмещение постов я считаю нецелесообразным в данной ситуации", — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Игра Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005061595_scherbachenko__o_slovah_karpina_esli_ne_derjishsya_za_mesto_v_sbornoy_skaji_ya_hochu_uyti
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
7
Обсудить
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков: «Сейчас в сборной России играют не совсем те, кто должны»

Гаджиев: «Будет неприятно, если россияне не выиграют у Ирака, однако этот результат не станет катастрофой»