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Сегодня, 15:22

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Жаль, что есть какое-то недопонимание, из-за которого Карпин не вызывает в сборную Дзюбу»

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Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин поделился мнением о желании нападающего Артема Дзюбы получить приглашение в сборную России.

«Стремление Дзюбы сыграть в сборной и обновить свой рекорд по голам за нее вполне понятно. Честно говоря, очень жаль, что есть какое-то недопонимание или конфликт, из-за которого Карпин не вызывает в сборную Дзюбу.

Это нормально, что у нападающего первый показатель — голы, и мне кажется, что тренер в данном случае мог бы пойти на какие-то уступки. То, что Дзюба является ветераном, а курс взят на молодежь, это не оправдание», — цитирует Селина «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба сыграет за «Акрон» против «Спартака» в 15-м туре РПЛ. На данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России наряду с Александром Кержаковым, оба имеют в активе по 30 мячей.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Артем Дзюба
Валерий Карпин

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