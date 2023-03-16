Селюк: «У меня есть конкретный вопрос к Карпину: почему не был вызван Лантратов в сборную России?»

Агент Дмитрий Селюк не понимает, почему голкипер «Локомотива» Илья Лантратов не попал в расширенный список сборной России.

«У меня есть конкретный вопрос к Карпину: почему не был вызван Лантратов в сборную России? Джанаеву «Оренбург» вкатил четыре мяча, Шунину трешечку «Краснодар», Песьякову Дзюба вколотил три гола, и они в сборной. Мало того, что они старше Дзюбы, но их почему-то вызывают, но сейчас не о Дзюбе. Где Лантратов? Лантратов пропустил ноль в последних двух матчах РПЛ. Карпин же всегда говорит, чтобы ему конкретно назвали фамилии тех, кого он по каким-то причинам не вызвал. Вот я и спрашиваю конкретно: почему в списке нет Лантратова? Валерий, ответь, пожалуйста», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

23 марта национальная команда России проведет товарищеский матч против сборной Ирана, а 26 марта встретится и Ираком.