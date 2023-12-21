Селюк отреагировал на решение РФС не переходить в Азию

Российский агент Дмитрий Селюк отреагировал на решение РФС не переходить в Азию.

«Это и не хорошая, и не плохая новость. Это правильное решение. В Азии просто даже логистический невозможно играть, я уж не говорю о том, что некоторые азиатские команды могут отказаться играть с нашими. Южная Корея, Япония и тому подобные страны. Это невозможно просто сделать, если посчитать перелеты, визы. Это естественный момент. Не удивлен», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.