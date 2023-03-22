0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:54

Селюк предположил, что некоторые футболисты «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский агент Дмитрий Селюк высказался о вызове восьмерых игроков «Спартака» на товарищеские матчи национальной команды России.

«Спартак» в последнее время играет хуже, хуже и хуже. Карпин вызывает 8 человек из «Спартака». У меня мысль западает следующая, что 8 человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля и Федуна — дорога открыта. Кто приходит в «Спартак»? Валерия Георгиевич Карпин. Происходит то, что сборную приватизировали. Что за речь главного тренера, который говорит: «сейчас я из «Спартака» 8 человек вызвал, в следующий раз могу из другого клуба»? Я уже не говорю, что Кафанов вообще выступает как клоун. Когда касается вратарей, они с возраста съехали. Но Песьякова все равно вызвали, потому что дружба жен, «Ростова». К чему я хочу сказать? На сегодняшний день происходит использование сборной в корыстных целях», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

 

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10743278-selyuk-predpolozhil-chto-nekotorye-igroki-spartaka-mogut-slit-abaskalya-radi-karpina.html
dsadadad
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
12
Обсудить
Читайте также
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Кечинов: «В матчах с Ираном и Ираком хочется видеть зрелищный футбол, с большим количеством забитых мячей»
Пономарев — о матчах сборной России: «Сейчас дело не в победе. Надо посмотреть, что из себя представляют ребята»
Силкин: «Уровень мотивации низок в сборной. Не думаю, что стоит на что-то рассчитывать в матчах с Ираном и Ираком»
В Иране ожидают около 15 тысяч болельщиков на матче со сборной России
Стало известно, сколько болельщиков из России посетят матч в Иране
Агент Сафонов: «Тюкавин доказал, что достоин играть за сборную. Жду от него гола в матче с Ираном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов: «В матчах с Ираном и Ираком хочется видеть зрелищный футбол, с большим количеством забитых мячей»