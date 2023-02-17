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Сегодня, 17:35

Селюк считает, что сборной России лучше сыграть с командой легионеров РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.

«Не понимаю, зачем сборной России играть против Ирана. Да, иранцы — участники чемпионата мира, у них неплохая команда. Безусловно с ними играть лучше, чем против Узбекистана. Но я считаю, что сборной России лучше бы сыграть против сборной легионеров РПЛ. Играть против Малкома, Барриоса, Вендела, Промеса, Конате и других ребят интереснее, чем против Ирана. Плюс матч прошел бы в России, никуда не нужно ехать», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-sbornoj-rossii-luchshe-sy-grat-protiv-sbornoj-legionerov-rpl-chem-s-iranom/
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Селюк
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