Селюк считает, что сборной России лучше сыграть с командой легионеров РПЛ

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.

«Не понимаю, зачем сборной России играть против Ирана. Да, иранцы — участники чемпионата мира, у них неплохая команда. Безусловно с ними играть лучше, чем против Узбекистана. Но я считаю, что сборной России лучше бы сыграть против сборной легионеров РПЛ. Играть против Малкома, Барриоса, Вендела, Промеса, Конате и других ребят интереснее, чем против Ирана. Плюс матч прошел бы в России, никуда не нужно ехать», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.