Семак: «Глобально я не считаю переход России в АФК катастрофой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«С точки зрения футбола нам ближе Европа. Но здесь вопрос, реально ли это. Играть в любом случае нужно. Как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол. Может, по уровню они нам уступают, но по движению — точно нет. Футбол там развивается, и хорошо. Здесь важно понять, сколько продлится бан. Есть ли возможность ждать или [нужно] перейти к другому направлению. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой», — приводит слова Семака «Чемпионат»

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления.