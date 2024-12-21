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Сегодня, 21:09

Семенов объяснил, почему РФС не проводит матч между сборной России и легионерами РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов высказался о причинах, по которым РФС не организовывает товарищеский матч между национальной командой и сборной легионеров РПЛ.

«Мне кажется, это хорошая идея. Но я так понимаю, что РФС нацелен на получение очков в рейтинге ФИФА. Сейчас много разговоров об игре с командой медиалиги, и я считаю, что в этом случае сборная России встретит более серьезный уровень сопротивления, чем показала сборная Брунея. Но вектор развития у российского футбола, видимо, чуть-чуть другой. Они нацелены на рейтинговые очки», — приводит слова Семенова Legalbet.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Сборная России располагается на 34-м месте в рейтинге ФИФА.

Источник: Legalbet
Андрей Семенов
РПЛ
РФС
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