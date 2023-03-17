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Сегодня, 20:25

Семин назвал Головина и Миранчука хорошей подмогой для сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о попадании Алексея Миранчука и Александра Головина в окончательный состав сборной России.
«Миранчук и Головин? Хорошая подмога для сборной России. Если Карпин их вызвал, значит, они ему нужны», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 26 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. На счету 27-летнего Миранчука 4 гола и 4 результативные передачи в 20 матчах серии А.

Миранчук последний раз выходил на поле в составе национальной команды 11 ноября 2021 годах в игре с Кипром. Головин последний раз надевал футболку сборной Росси в матче против Хорватии 14 ноября 2021.

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала список из 29 футболистов, которые поучаствуют в учебно-тренировочном сборе в Новогорске с 19 по 28 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-golovin-i-miranchuk-horoshaya-podmoga-dlya-sbornoj-rossii/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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