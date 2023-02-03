0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:32

Семин назвал сборные, которые хотел бы видеть соперниками России в товарищеских матчах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о необходимости проведения товарищеских матчей сборной Росиии по футболу.

«Надеюсь, в 2023 году российская сборная проведет много товарищеских матчей с именитыми соперниками. Тот же Иран или Саудовская Аравия — участники ЧМ-2022. Было бы интересно увидеть их в качестве спарринг-партнеров. Есть страны Латинской Америки, которые могут захотеть с нами сыграть. Варианты есть. Думаю, РФС ведет большую работу в этом направлении. Товарищеские игры обязательно стоит проводить», — приводит Семина «РБ Спорт».

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/semin-nazval-sborny-e-kotory-e-hotel-by-videt-sopernikami-rossii-v-tovarishheskih-matchah/
РФС
Сборная России по футболу
Юрий Семин
3
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Игнатьев объяснил участие представителей РФС на собрании АФК