Семин назвал сборные, которые хотел бы видеть соперниками России в товарищеских матчах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о необходимости проведения товарищеских матчей сборной Росиии по футболу.

«Надеюсь, в 2023 году российская сборная проведет много товарищеских матчей с именитыми соперниками. Тот же Иран или Саудовская Аравия — участники ЧМ-2022. Было бы интересно увидеть их в качестве спарринг-партнеров. Есть страны Латинской Америки, которые могут захотеть с нами сыграть. Варианты есть. Думаю, РФС ведет большую работу в этом направлении. Товарищеские игры обязательно стоит проводить», — приводит Семина «РБ Спорт».

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.