Семин отреагировал на возможный переход России из УЕФА в Азию

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью «СЭ» в Дохе отреагировал на вопрос о возможном переходе РФС и сборной России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

— Есть ли смысл России переходить в Азию?

— Не понимаю этого. Как переходить? Это все равно та же ФИФА. Не понимаю, поэтому даже обсуждать эту тему не хочу. Переходить... И что дальше?

— Но если все же Европа бойкотирует Россию, а АФК согласится...

— Но с чего ты уверен, что Азия так будет говорить?

— Да нет у меня никакой уверенности.

— О чем и речь. Сложная тема. Думаю, нужно обратить внимание на свой чемпионат, развитие детско-юношеского футбола, на тренеров, которые работают в футболе. Вот отсюда будет движение вперед.

— Азиатские команды, кстати, хорошо себя проявили на этом турнире.

— Япония вообще здорово играла! Даже жалко ее было, когда вылетела. Ты посмотри, чем они хороши — быстрые, какие у них скорости невероятные. У нас нет таких игроков с такой скоростью, которые есть у них в атаке.