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Сегодня, 16:12

Семин: «Правильно, что Захаряна не вызвали в сборную, ему надо освоиться в ла лиге»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал непопадание российского полузащитника Арсена Захаряна в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

«Правильно, что Захаряна не вызвали в сборную, ему надо освоиться в ла лиге. Адаптация к новым условиям — очень важный процесс для Арсена. Карпин прекрасно это понимает», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

В августе 20-летний Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

В четверг тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-pravil-no-chto-zaharyana-ne-vy-zvali-v-sbornuyu-emu-nado-osvoit-sya-v-la-lige/
Арсен Захарян
Сборная России по футболу
Юрий Семин
0
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