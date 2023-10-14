Семин: «Сборная обязана побеждать Кению? Они никому ничем не обязаны»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кении.

— После такой игры с Камеруном, обязана ли сборная побеждать и Кению?

— Они никому ничем не обязаны. Сборная хорошо провела предыдущий матч. Нужно удержать этот уровень. Будут играть хорошо, победят. Матч с Камеруном был праздником. Игроки и тренеры — молодцы, хорошо сработали. Сложно оценить уровень сборной Кении, не знаю, кто играет у них. С Камеруном мы увидели хороший уровень игроков, приехали топ-футболисты, а про Кению не знаю, — сказал Семин «СЭ».

Сборная России сыграет с командой Кении 16 октября в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Игра начнется — в 19.00 по московскому времени.