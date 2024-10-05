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Сегодня, 15:30

Семин предложил национальной команде поехать в Орел и сыграть матч со сборной первой лиги

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Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на отказ команд Пакистана и Танзании сыграть с Россией во время октябрьского сбора.

«Если есть время в календаре, то надо сыграть со сборной первой лиги. Вот и все, варианта другого нет. Хороший матч будет, думаю, такое будет интересно. Можно поехать в небольшой город, например, в Орел — там люди ходят на футбол», — сказал Семин «СЭ».

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести этот матч в ноябре.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Александр Абустин

Сборная России по футболу
Юрий Семин

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