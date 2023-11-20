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Сборная России

Сегодня, 18:13

Семин призвал сборную России чаще проводить матчи в маленьких городах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что сборная России должна чаще проводить матчи в маленьких городах.

«Сегодня сборная России должна проводить больше матчей на периферии, в маленьких городах. Пора выйти из зоны комфорта. Такие поездки дадут определенный толчок в развитии футбола в стране и помогут улучшить качество стадионов. Там тоже очень любят этот спорт, и особенно когда к ним приезжают иностранные команды. В такие моменты собираются полные трибуны», — приводит слова Семина RT.

Матч Россия — Куба пройдет в Волгограде, начало — в 19:30 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1233758-syomin-sbornaya-rossii
Футбол
Юрий Семин
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