Семин призвал сборную России чаще проводить матчи в маленьких городах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что сборная России должна чаще проводить матчи в маленьких городах.

«Сегодня сборная России должна проводить больше матчей на периферии, в маленьких городах. Пора выйти из зоны комфорта. Такие поездки дадут определенный толчок в развитии футбола в стране и помогут улучшить качество стадионов. Там тоже очень любят этот спорт, и особенно когда к ним приезжают иностранные команды. В такие моменты собираются полные трибуны», — приводит слова Семина RT.

Матч Россия — Куба пройдет в Волгограде, начало — в 19:30 мск.