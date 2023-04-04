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Сегодня, 11:25

Семин рассказал, как относится к возможному переходу России из европейского в азиатский футбол

Игорь Рабинер
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» выразил отношение к возможному переходу сборной России и РФС из европейского в азиатский футбол.

— Что думаете о переходе в Азию?

— Не надо ни в коем случае торопиться, — заявил Семин. — УЕФА и ФИФА всегда хорошо к нам относились.

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Футбол
РФС
Юрий Семин
УЕФА
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