Семин считает, что Карпин продолжит работу в сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Ну, как закончится (контракт), так продолжит. Спасибо», — приводит слова Семина «ВсеПроСпорт».

54-летний Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, потерпела 2 поражения и 7 матчей завершились вничью.

20 ноября национальная команда России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0.