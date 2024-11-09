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Сегодня, 17:33

Семин — об отсутствии Ненахова в составе сборной: «Кого Карпин считает нужным, того и вызывает»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове защитника железнодорожников Максима Ненахова в сборную России.

«Сложно говорить. Это пустое дело. Могли, но не вызвали. Кого главный тренер Карпин считает нужным, того и вызывает. Он смотрит. Для этого его и поставили туда», — сказал Семин «СЭ».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов предложил вызвать Ненахова в сборную России.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Ненахова 22 матча за клуб во всех турнирах без результативных действий.

Максим Ненахов
Юрий Семин
Сборная России по футболу

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