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Сегодня, 13:01

Семин считает, что сборная России по футболу должна побеждать для болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин заявил, что национальная команда должна дарить хорошее настроение болельщикам.

«Ожидаю от сборной России товарищеских игр, это самое основное. Более квалифицированных соперников. Если будет матч с Сербией, то это прекрасный соперник. Побеждать всегда важно, потому что это психология, для болельщиков победы сборной очень важны, они получат хорошее настроение от побед», — приводит слова Семина ТАСС.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19729457
Футбол
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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