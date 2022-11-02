Семин считает, что сборной России будет сложно в матче против Таджикистана

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Таджикистан еще надо обыграть. Вы помните «Памир» из Душанбе? Вы помните, когда туда приезжали ЦСКА, «Локомотив»? Я думаю, что на стадионе в Душанбе, на котором будут полные трибуны, будет прекрасная футбольная атмосфера. Думаю, что нашей сборной будет достаточно сложно. Это хороший спарринг», — сказал Семин «СЭ».

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе, начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.