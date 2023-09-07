Семин о матче сборной России с олимпийской командой Египта: «Никаких ожиданий. Задача — посмотреть молодых игроков»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча национальной команды с олимпийской сборной Египта.

«Никаких больших ожиданий нет. Стоит задача — посмотреть молодых игроков, которые будут играть с такими же молодыми футболистами из Египта. Думаю, это будет неким сравнением того, как развивается футбол, который везде сейчас не очень прогрессирует. Это еще и общение, участие в международных матчах.

Можно ли эту игру назвать проверкой на прочность? Это простой товарищеский матч. Проверка на прочность — это когда официальные игры, когда борьба за кубок, за титул. Но в любом случае каждый футболист должен выйти на матч с максимальной самоотдачей», — сказал Семин «СЭ».

Сборная России по футболу сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче 7 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Суэц» в Египте. Начало — 19.00 по московскому времени.