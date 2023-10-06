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Сегодня, 07:04

Семшов: «Если каждая страна будет выдвигать свой ультиматум, футбола вообще не будет»

Алина Савинова
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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что Венгрия согласилась играть с юношескими сборными России на международных турнирах.

«Думаю, к Венгрии могут еще подтянуться страны, которые не станут бойкотировать матчи с юношескими сборными России. Все должен решать УЕФА. Если каждая страна будет выдвигать свой ультиматум, футбола вообще не будет. Футбол не должен страдать», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России по футболу, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Однако Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Позже ФИФА допустила российские сборные не старше 17 лет до турниров под своей эгидой. Футболисты должны будут выступать без национального флага, гимна и только под названием «Российский футбольный союз».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-esli-kazhdaya-strana-budet-vy-dvigat-svoj-ul-timatum-futbola-voobshhe-ne-budet/
Игорь Семшов
Футбол
УЕФА
ФИФА
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