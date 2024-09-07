Семшов — об отмене матча Россия — Таиланд: «Погодные условия предугадать невозможно»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» отреагировал на отмену матча между сборными России и Таиланда.

«Конечно, в такой ситуации приняли правильное решение об отмене игры. Какой смысл играть, когда погодные условия это делать не позволяют? Тем более, это небезопасно. Вояж нашей сборной не удался, но все предугадать невозможно. Думаю, такие поездки должны быть более спланированными. Приехать так далеко на две игры с несильными сборными...Одно дело, если бы мы играли с Японией или Южной Кореей — более достойный соперник. Если бы Вьетнам и Таиланд приехали к нам, это было бы более оправдано», — сказал Семшов «СЭ».

На Ханой, где должен был пройти матч против Таиланда, обрушился тайфун «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч должен был пройти сегодня, 7 сентября, и начаться в 16.00 (мск).