Семшов — о победе сборной России: «По матчу с Сербией видно, что свой класс мы не растеряли»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от победы национальной команды над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Сборная России вчера выполнила все задачи, которые были поставлены тренерским штабом. Неплохо действовали, забили четыре мяча. Игру можно разделить на до и после удаления, но вчера сборная России отдала все силы в отличие от Сербии. Это уже их проблемы. Мы доказали, что у нас хорошая сборная, которой нужно играть на европейской арене. Все зависит не от нас, но по матчу с Сербией видно, что класс свой мы не растеряли», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.