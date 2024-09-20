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Семшов — о словах Глушенкова: «В сборную всегда нужно ехать, а потренироваться в клубе успеешь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об отношении к играм национальной сборной.

«В сборную нужно всегда ехать, а потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной. Если ты не хочешь приезжать в сборную, ты должен это обговорить с тренером, для того чтобы тебя вообще не вызывали. Думаю, что для любого футболиста вызов в сборную превыше всего. И не важно, какие матчи мы сейчас играем — официальные или неофициальные. В сборную всегда нужно приезжать», — сказал Семшов «СЭ».

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».

Игорь Семшов
Сборная России по футболу
Максим Глушенков

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